Portugal e Inglaterra empatam por 1 a 1 Portugal empatou nesta quarta-feira com a Inglaterra por 1 a 1, em Faro, Portugal, no mais esperado amistoso em dia de confrontos entre seleções na Europa. O time inglês saiu na frente, com gol de Ledley King, aos 2 minutos do segundo tempo, completando cruzamento de Beckham. Pauleta empatou, em cobrança de falta, aos 25, para o time de Luiz Felipe Scolari. Foi o quarto empate dos portugueses desde que Scolari assumiu o comando da seleção, no ano passado. Em 13 jogos, o técnico também teve sete vitórias e duas derrotas. Portugal, sob o comando de Felipão, enfrentou até agora cinco das mais fortes seleções do mundo. Empatou com Inglaterra e Holanda, perdeu para Itália e Espanha e venceu o Brasil. O amistoso foi um dos últimos que as duas seleções fazem antes do início da Eurocopa, em junho. A França, desfalcada dos atacantes Henry e Trezeguet, contundidos, venceu a Bélgica por 2 a 0, em Bruxelas. Foi a 14ª vitória consecutiva dos franceses. O destaque da partida foi Louis Saha, do Manchester United. No primeiro gol, ele chutou, o goleiro belga De Vlieger rebateu e ele completou o rebote. No segundo, recebeu um passe de Zidane e chutou. Em um dos jogos mais equilibrados, a Alemanha venceu a Croácia por 2 a 1, em Split. Klose abriu o marcador para os alemães aos 34 minutos. A Croácia empatou com Neretljak, a quatro minutos do fim e Ramelow marcou o segundo gol alemão nos descontos. Em outro jogo decidido nos minutos finais, a Itália empatou com a República Checa por 2 a 2, em Palermo. Vieri abriu o placar aos 14 minutos e Stajner empatou aos 42. Di Natale, atacante do Empoli, fez o segundo para a Itália a quatro minutos do fim, mas Rosicky empatou dois minutos depois. Em Amsterdã, a Holanda venceu os Estados Unidos por 1 a 0, com gol de Robben. De virada, a Espanha venceu o Peru por 2 a 1. Em Israel, o brasileiro Carlos Alberto Torres estreou como técnico de Azerbaijão sofrendo uma goleada para a seleção local por 6 a 0. "Graças a Deus terminou só 6 a 0. Israel tem um time muito forte e nós teremos muito trabalho pela frente", disse ele.