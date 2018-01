Portugal e Paraguai ficam no 0 a 0 Portugal não passou de um empate sem gols no amistoso contra o Paraguai, nesta sexta-feira, em Braga. Foi a quinta partida de Luiz Felipe Scolari no comando e o segundo empate. Venceu Brasil (2 a 1) e Macedônia (1 a 0), perdeu para a Itália (1 a 0) e empatou com a Holanda, 1 a 1. A melhor chance da equipe de Felipão foi com Figo, que chutou na trave no final da primeira etapa. Deco, brasileiro naturalizado português, entrou no intervalo. Na terça-feira, Portugal enfrenta a Bolívia, em Lisboa. Figo não jogará, para ser preservado para o Real Madrid. Quaresma, Hugo Viana e Tiago Mendes, da Sub-20, se integrarão ao grupo.