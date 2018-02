Portugal elimina Inglaterra na Euro A estrela-guia de Luiz Felipe Scolari continua a brilhar - e com intensidade. O treinador brasileiro atreveu-se a tirar Luis Figo, no segundo tempo da partida desta quinta-feira contra a Inglaterra, e se deu bem: Portugal perdia por 1 a 0 e empatou com Postiga, que havia entrado no lugar do craque do Real Madrid. A decisão da vaga para as semifinais da Euro-2004 foi para a prorrogação e não faltaram emoções. Os anfitriões ficaram em vantagem, com Rui Costa, mas permitiram a igualdade (2 a 2) com Lampard. A dramática vitória lusitana veio nos pênaltis - 6 a 5, gol decisivo do goleiro Ricardo. Os 65 mil torcedores que foram ao Estádio da Luz tiveram quase duas horas e meia de emoção. O primeiro lance que mexeu com as arquibancadas ocorreu aos 3 minutos da etapa inicial, quando Costinha, de cabeça, mas de costas para o gol, atrasou mal a bola para Ricardo; Owen antecipou-se e tocou para fazer 1 a 0 para os ingleses. A desvantagem fez os portugueses irem à frente, nem sempre com coordenação, mas com insistência e garra. A Inglaterra se segurava na defesa e sofreu abalo aos 27 minutos, ao perder Rooney, o garoto prodígio, que saiu por contusão. A sorte de Felipão despontou no segundo tempo, no momento em que a tensão e preocupação eram maiores. O treinador campeão do mundo mais uma vez substituiu Figo, que saiu de campo em ritmo lento e com cara amarrada. Azar dele, porque o substituto Postiga empatou, de cabeça, aos 37 minutos. O jogo foi para o tempo suplementar, e ninguém marcou nos 15 minutos iniciais. A torcida portuguesa explodiu de alegria com a bomba certeira de Rui Costa aos 5 minutos do segundo tempo. Mas se encolheu de medo com o gol de Lampard aos 10. O ato final veio nos pênaltis. Beckham, a estrela inglesa, foi o primeiro a bater - nas nuvens. Rui Costa fez acender o sinal de alerta, ao errar a terceira cobrança. Com empate por 4 a 4, vieram os chutes alternados. Hargreaves bateu e fez; o mesmo ocorreu com Postiga. Então, cresceu a figura de Ricardo, o herói da noite. O goleiro, sem luvas, pegou o chute de Vassell e na seqüência cobrou, sem chance para James. Portugal, nas semifinais, pega o vencedor de Suécia x Holanda.