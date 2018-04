Portugal empata com a Finlândia e se classifica na Eurocopa Portugal garantiu na quarta-feira uma vaga na Eurocopa-2008 com um empate sem gols contra a Finlândia. Finalista jogando em casa na última edição do torneio, em 2004, a seleção portuguesa precisava apenas de mais um ponto para garantir a vaga, atrás da Polônia, no Grupo A. Numa noite chuvosa, nenhum lado conseguiu oportunidades de gol no primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Pepe, estreando na seleção após obter cidadania portuguesa, chegou a marcar de cabeça após receber um cruzamento de Ricardo Quaresma, aos 19 minutos, mas o gol foi anulado devido a uma falta no goleiro Jussi Jaaskelainen. No segundo tempo, Portugal pressionou a Finlândia, mas os atacantes lusos desperdiçaram suas chances. (Reportagem de Carlos Pontes)