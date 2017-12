Portugal empata com a Irlanda do Norte Num jogo truncado e de pouca técnica, a seleção de Portugal, dirigida pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Irlanda do Norte, em Belfast. Craigan marcou contra e abriu o placar para os portugueses, aos 41 minutos do primeiro tempo. No início da etapa final, Feeney empatou para o time da casa. Em outro amistosos desta terça, Camarões e Marrocos não saíram do empate sem gols. As duas seleções não conseguiram classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.