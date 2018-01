Portugal empata e adia classificação A seleção de Portugal empatou por 0 a 0 com a Rússia nesta quarta-feira, em Moscou, e adiou por pelo menos mais uma rodada a sua classificação para a Copa do Mundo de 2006. Com o empate fora de casa, o time do técnico Luiz Felipe Scolari chega a 24 pontos ganhos e mantém a liderança no Grupo 3 das Eliminatórias européias, cinco pontos à frente da Rússia, que chegou a 19 pontos e assumiu temporariamente a segunda posição. Se vencesse, Portugal poderia comemorar a classificação antecipada, mas o empate não foi de todo ruim. Na próxima rodada o time de Felipão recebe a fraca seleção de Liechtenstein - penúltima colocada, com apenas 5 pontos ganhos em 10 jogos - e precisa de uma vitória simples para carimbar seu passaporte para o Mundial da Alemanha.