Portugal empata e se complica A seleção portuguesa estaria fora da Copa do Mundo se as eliminatórias européias terminassem hoje. A equipe empatou com a Irlanda por 1 a 1, neste sábado, em Dublin, e caiu para a terceira posição do Grupo 2, com 12 pontos. Os portugueses foram ultrapassados pela Holanda, que derrotou a Estônia por 4 a 2 e chegou a 14 pontos. A Irlanda permanece na liderança, com 15. Os campeões das chaves garantem vaga no Mundial e os vices disputam uma repescagem. Portugal só não perdeu a partida porque Figo fez o gol de empate nos minutos finais. O sábado foi bom para a Itália, que ficou muito perto da Copa. O time venceu a Geórgia por 2 a 1 e manteve-se na primeira colocação do Grupo 8 com bastante vantagem. Tem 16 pontos contra 9 da Romênia, que venceu a Hungria por 2 a 0. Os italianos só não terminam a fase de classificação no primeiro lugar se perderem seus últimos dois jogos e se a Romênia vencer os três que lhe restam. A Espanha também conseguiu um bom resultado. Passou fácil pela frágil Bósnia- Herzegovina (4 a 1) e assumiu a liderança do Grupo 7, com 13 pontos, dois à frente da Áustria, que folgou neste sábado. A próxima rodada das eliminatórias européias será realizada no meio de semana. Confira os resultados: Irlanda 1 x 1 Portugal País de Gales 1 x 2 Polônia Irlanda do Norte 0 x 1 Bulgária Rússia 1 x 1 Iugoslávia Armênia 0 x 0 Bielo-Rússia Islândia 3 x 0 Malta Geórgia 1 x 2 Itália Suécia 2 x 0 Eslováquia Ucrânia 0 x 0 Noruega Estônia 2 x 4 Holanda Finlândia 2 x 2 Alemanha Liechtenstein 0 x 3 Israel Dinamarca 2 x 1 R. Checa Turquia 3 x 0 Azerbaijão Romênia 2 x 0 Hungria Macedônia 2 x 2 Moldávia Grécia 1 x 0 Albânia Bélgica 3 x 1 Letônia Ilhas Faroe 0 x 1 Suíça Eslovênia 2 x 0 Luxemburgo Croácia 4 x 0 San Marino Espanha 4 x 1 B.Herzegovina