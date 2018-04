Portugal enfrenta a Bósnia em jogo de alto risco

Não estava nos planos de Portugal empatar por 0 a 0 com a Bósnia-Herzegovina, semana passada, no jogo de ida da repescagem para a Eurocopa - 2012. Por isso, a partida de hoje no Estádio da Luz, em Lisboa, se tornou mais perigosa do que os portugueses imaginavam.

Como gol marcado fora de casa é o primeiro critério de desempate, se a defesa de Portugal for vazada o time terá de obrigatoriamente vencer para se classificar. Em caso de novo empate por 0 a 0, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

"Conseguimos um bom resultado na Bósnia, mas corremos risco porque não conseguimos marcar um gol lá", admitiu o técnico Paulo Bento. "Não podemos perder a paciência. Temos de nos manter fiéis ao nosso jogo, com confiança e determinação, mesmo que soframos um gol. O mesmo serve para a torcida, que tem de ser paciente e sofrer um pouco."

Foram vendidos 40 mil ingressos antecipados e a expectativa é que 60 mil pessoas compareçam ao jogo. O zagueiro Bruno Alves aposta que a torcida pode fazer a diferença.

"Esperamos que as pessoas venham nos apoiar e criar um ambiente difícil como os torcedores da Bósnia criaram para nós na primeira partida. Estamos preparados para todos os cenários, mas queremos não sofrer gols e marcar. É esse o nosso objetivo: vencer."

Sem desfalques, o time será o mesmo do primeiro jogo. E, mais uma vez, os portugueses apostam todas as suas fichas em Cristiano Ronaldo. Na Bósnia, ele foi o principal alvo dos torcedores. Além de ter sido bastante vaiado, os torcedores miraram em sua direção um laser durante praticamente toda a partida.

Outros jogos

Em Zagreb, a Croácia recebe a Turquia em situação bastante confortável depois de ter vencido por 3 a 0. Quem também joga em casa numa boa é a Irlanda, que ganhou da Estônia por 4 a 0. A República Checa encara Montenegro fora de casa com a vantagem de ter feito 2 a 0 no primeiro jogo.