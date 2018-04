Portugal enfrentará a China em preparação para a Copa

Este será o segundo confronto entre as duas seleções. No primeiro, realizado em maio de 2002 também como preparação a uma Copa do Mundo, os portugueses venceram por 2 a 0, em partida disputada em Macau. Nuno Gomes e Pauleta marcaram os gols do amistoso.

A seleção de Cristiano Ronaldo será o terceiro adversário brasileiro na primeira fase da Copa do Mundo de 2010. Os dois países estão no Grupo G, considerado um dos mais complicados da competição, ao lado de Coreia do Norte e Costa do Marfim.