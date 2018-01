Portugal espera jogo duro com a Rússia Portugal não deu a mínima para a seleção de Luxemburgo e venceu por 6 a 0. Mas o técnico Luiz Felipe Scolari não quer saber de festa e comemoração. Ele espera um jogo muito complicado, fora de casa, contra a Rússia, na quarta, pela seqüência das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo. "Nós fizemos um bom jogo e a goleada foi importante. Estávamos atrás dos três pontos e conseguimos. Mas os portugueses precisam estar preparados para um grande problema, que é a Rússia", avisou Felipão. O adversário de quarta tem 18 pontos na classificação e está ao lado da Eslováquia. Portugal tem 23 e cada equipe fará mais três jogos pelas eliminatórias. Assim, Felipão sabe que esta partida é de suma importância para as pretensões de sua equipe. Apesar de o empate não ser um mau resultado para Portugal, em caso de vitória a equipe praticamente colocará um pé na Copa do Mundo, já que os jogos restantes são contra Liechtenstein e Letônia, ambos em casa, enquanto Eslováquia e Rússia terão um confronto direto na última rodada. "A Rússia sabe que a única forma de chegar à primeira ou segunda colocação do grupo é em um jogo de vida ou morte com a gente. E nós temos de saber lidar com este tipo de partida", avisa Felipão, ciente da responsabilidade. O Grupo 4 é o que está mais equilibrado na Europa. Com 13 pontos estão Suíça, Irlanda e França. Israel vem a seguir, com 12 pontos, mas um jogo a mais que os rivais. E na quarta a França irá até a Irlanda para buscar um bom resultado. "Vamos fazer o possível para ganhar", prometeu o craque Zidane, motivado após a vitória por 3 a 0 sobre a fraca Ilhas Faroe. Já a Espanha, segunda colocada no Grupo 7 com 13 pontos, recebe a líder Sérvia e Montenegro, que tem 15 pontos. É a chance da equipe superar o rival e saltar para a primeira colocação da chave. Mas se a Sérvia vencer, estará praticamente garantida na Copa do Mundo, pois abrirá uma diferença de cinco pontos para a Espanha tirar em apenas dois jogos. Pelo Grupo 6, a Inglaterra também amarga a segunda colocação com 19 pontos, dois a menos que a Polônia, primeira colocada. Mas o time de Beckham tem uma partida a menos. Na quarta, a seleção inglesa enfrenta, fora de casa, a Irlanda do Norte. Já a Polônia recebe o País de Gales em seus domínios. Mas caso os resultados não ajudem, na última rodada das Eliminatórias Européias a Inglaterra receberá a Polônia. Se fizer a lição de casa, provavelmente estará na Copa. OCEANIA - A Austrália não tomou conhecimento da seleção das Ilhas Salomão. O time de Guus Hiddink ganhou de 7 a 0 e nesta terça-feira volta a enfrentar o rival, agora no campo inimigo, para saber que irá disputar a repescagem contra a quinta colocada da América do Sul.