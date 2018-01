Portugal: Estoril vence na abertura Na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Português, o Estoril venceu em casa por 2 a 1 o Vitória de Setubal, na noite desta sexta-feira. Os gols foram de Buba e Veríssimo, enquanto que Meyong descontou para o time visitante. O jogo foi assistido por cerca de 800 torcedores. Com esta vitória o Estoril é, provisoriamente, o 11.º colocado, com 18 pontos. Já o Vitória fica na 6.ª posição, com 24 pontos. Neste sábado acontecerão mais três partidas: Boavista (4.º) x Vitória de Guimarães (10.º) e Sporting (2.º) x Benfica (3.º).