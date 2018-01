Portugal estréia o "Sargento" Felipão Luiz Felipe Scolari dá início nesta quarta-feira ao trabalho para tentar levar Portugal ao título da Eurocopa de 2004. Ele estréia no comando da seleção, no amistoso contra a Itália, em Gênova, consciente de que seria importante começar com vitória ? até porque Portugal não vence a Itália desde 1976 ?, mas fazendo um alerta aos exigentes (e assustados) jornalistas portugueses. ?O resultado com a Itália vai me dizer muito pouco. Eu e os jogadores estamos nos conhecendo e começando a desenvolver um entrosamento.? O brasileiro teve apenas dois dias para treinar a equipe. ?No Brasil, reclamava que só tinha três dias para treinos e aqui temos dois. Assim, não é possível trabalhar esquemas táticos alternativos.?? Felipão optou pelo esquema 3-4-3, semelhante ao que utilizou na seleção brasileira que ganhou o pentacampeonato mundial no ano passado. Nesta quarta-feira, no jogo marcado para as 14h15 (de Brasília), Portugal deve começar com Ricardo; Jorge Andrade, Fernando Meira e Fernando Couto; Sérgio Conceição, Tiago, Rui Costa e Nuno Valente; Figo, Pauleta e Boa Morte. Com apenas dois dias para trabalhar com o grupo que reuniu, Felipão não perdeu tempo com firulas. Segunda-feira, não deu bola para público e jornalistas e, com os jogadores, foi ?curto e grosso?? nas instruções. O estilo do treinador assustou os jornalistas portugueses. Um deles, do jornal Diário de Notícias, chegou a defini-lo como ?sargento?? e escreveu um artigo onde relembrava a maneira ríspida como Felipão tratava os jornalistas brasileiros, a ?forma pouco cordial?? como abordou no passado, com a imprensa local, as perguntas sobre Jardel e Deco ? dois craques, na visão dos portugueses ? e concluiu que Scolari quer construir a seleção de Portugal à sua imagem, ?ainda que seja sua pior imagem??, e apesar de ?saber que Portugal não é o Brasil??. No entanto, o estilo do técnico parece ter agradado aos jogadores. ?Scolari é um treinador com idéias claras??, elogiou o zagueiro Fernando Couto. ?O primeiro contato com Scolari foi positivo??, considerou o meia/atacante Figo. A Itália enfrenta Portugal com vários desfalques, principalmente no setor ofensivo, pois Vieri, Del Piero e Totti estão contundidos. No meio, estréia o volante Camoranesi, da Juventus, nascido na Argentina, mas que tem dupla cidadania. Atrás de recorde ? Em outro dos 28 amistosos desta quarta-feira, a Espanha recebe a Alemanha em Palma de Maiorca, e o atacante Raúl, se fizer gol, vai se tornar o maior artilheiro da história da ?Fúria?? de maneira absoluta: até agora, tem 29 gols, como o zagueiro Hierro. Em Amsterdã, a Holanda enfrenta a Argentina, que não terá Simeone nem Batistuta. Já a Inglaterra joga em Londres com a Austrália. Na partida, o atacante Wayne Roone, de 17 anos, do Everton, se tornará o mais jovem jogador a vestir a camisa do ?English Team??. Confira os demais jogos: China x Brasil Geórgia x Moldávia Croácia x Polônia Chipre x Rússia Bulgaria x Hungria Líbia x Canadá Letônia x Lituânia Tunísia x Suécia Israel x Armênia Malta x Casaquistão Argélia x Bélgica Marrocos x Senegal Romênia x Eslováquia Grécia x Noruega Turquia x Ucrânia Egito x Dinamarca Holanda x Argentina Eslovênia x Suíça França x República Checa País de Gales x Bósnia Itália x Portugal Inglaterra x Austrália Irlanda do Norte x Finlândia Escócia x Irlanda Espanha x Alemanha Jamaica x Estados Unidos Equador x Estônia México x Colômbia (na madrugada de quinta-feira)