Portugal faz 1 a 0 aos 7 minutos A seleção de Portugal começou melhor a partida contra o Brasil e conseguiu abrir a contagem logo aos 7 minutos de jogo. Após uma cobrança de escanteio, Pauleta se antecipou à defesa brasileira e fez 1 a 0. Portugal surpreendeu o Brasil não apenas com o gol, mas com a forma como vem atuando. Está marcando na intermediária de ataque e não dá espaços para que os jogadores do Brasil armem as jogadas. O gol surgiu depois de uma série de falhas da defesa. Começou com um erro de Edmílson, que não fez a cobertura corretamente e cedeu o escanteio. Em seguida, Cafu não cortou o cruzamento que veio rasteiro e, por fim, a zaga não percebeu a antecipacão do atacante português.