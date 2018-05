Portugal foi quem mais negociou com o futebol brasileiro em 2015

Das 774 saídas de jogadores do Brasil para o exterior registradas no sistema de transferências da Fifa, 136 (17,57%) foram para Portugal. Já em relação aos retornos de jogadores ao País, 98 de um total 585 negociações, ou 16,75%, envolveram o futebol português. Ou seja, o futebol português está relacionado com 17,22% das transações internacionais do Brasil.

Depois de Portugal, dois países da Ásia, o Japão e a Coreia do Sul, são os que mais realizaram negociações com o futebol brasileiro. Os japoneses contrataram 44 jogadores e cederam 34, enquanto os sul-coreanos se reforçaram com 26 atletas do futebol brasileiro, mesma quantia que liberaram.

Já a China, que neste início de ano se notabilizou pela contratação de vários destaques do futebol brasileiro, mais cedeu - 16 - do que contratou jogadores que atuam no País - 13 - no último ano.

Anteriormente, a CBF havia revelado que 99 das negociações de jogadores saindo do País envolveram o pagamento de valores, que totalizaram R$ 679.740.600. Já do exterior, apenas 15 das transferências para o Brasil teve o desembolso de valores. E o total investido nas negociações foi de R$ 114.387.000.