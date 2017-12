Portugal goleia Chipre por 6 a 0 Portugal se mantém firme na briga por uma vaga para o Mundial de 2002. O time de Figo recebeu a seleção de Chipre, hoje à noite, em Lisboa, ganhou fácil por 6 a 0 e foi a 15 pontos em sete jogos no Grupo 2 das eliminatórias na Europa. A liderança é da Irlanda, que derrotou a Estônia por 2 a 0, fora de casa, e tem 18 pontos, mas em oito partidas. Os gols portugueses foram marcados por Pauleta (2), Pedro Barbosa (2) e João Pinto (2). A Iugoslávia também fez a festa, ao golear as Ilhas Faroe, fora de casa, por 6 a 0, pelo Grupo 1. Kezman (3), Milosevic (2) e Stankovic marcaram para os iugoslavos, que estão em quarto lugar, com 9 pontos em seis jogos. A Rússia segue firme na frente, com 17, depois dos 2 a 1 sobre Luxemburgo. A Eslovênia bateu a Suíça por 1 a 0, em Berna, e saltou para o segundo lugar, com 13 pontos. Os suíços têm 11. A Suécia não deixou por menos e humilhou a Moldávia, também com 6 a 0, mas pelo Grupo 4. O destaque foi Henrik Larsson, com quatro gols, três de pênalti. Niklas Alexandersson e Daniel Andersson completaram o resultado, que deixou os suecos em primeiro lugar, com 17 pontos. A Turquia vacilou, ao empatar por 3 a 3 com a Macedônia, em Istambul. Com isso, caiu para a vice-liderança, com 15. A Bélgica visitou San Marino e também goleou, embora por placar mais "modesto": 4 a 1, pelo Grupo 6. Dessa forma, manteve-se isolada na frente, com 14 pontos em seis apresentações. A luta está equilibrada, porque a Croácia venceu a Letônia por 1 a 0 e tem 11 pontos em cinco jogos. A Escócia folgou na rodada, mas também tem 11 pontos. Croatas e escoceses se enfrentam em setembro, em Glasgow. A Romênia aumentou as chances de ir para a repescagem, ao passar pela Lituânia por 2 a 1, no Grupo 8. Os romenos têm 12 pontos, contra 16 da Itália, a favorita da chave. No Grupo 9, a Alemanha está a um passo da Copa, depois dos 2 a 0 contra a Albânia, em Tirana. Os alemães têm 16 pontos, contra 10 da Inglaterra, que fez 2 a 0 na Grécia, em Atenas.