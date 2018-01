Portugal goleia e fica perto da Copa Luiz Felipe Scolari está muito perto do seu maior objetivo ao assumir a seleção portuguesa: levá-la à Copa de 2006. Com a goleada por 6 a 0 sobre Luxemburgo, neste sábado, falta muito pouco para o time carimbar o passaporte para a Alemanha. Os gols foram de Jorge Andrade, Ricardo, Pauleta (dois), e Simão (dois). Portugal lidera o Grupo 3, com 23 pontos, cinco a mais que a Eslováquia e a Rússia. Se vencer o confronto direto com a Rússia na próxima quarta-feira, garante, ao menos, o segundo lugar, o que lhe dá o direito de disputar a repescagem.