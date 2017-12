Portugal goleia nas Eliminatórias Portugal conseguiu nesta quarta-feira sua terceira goleada em cinco jogos pelas Eliminatórias para a Cpa de 2006. O time do técnico Luiz Felipe Scolari foi a Luxemburgo e fez 5 a 0 na seleção local, alcançando 13 pontos no grupo 3, contra 10 da vice-líder da Eslováquia. A goleada portuguesa começou com Luis Boa Morte, aos 11 minutos do primeiro tempo. Cristiano Ronaldo ampliou aos 27. Após o intervalo, o time de Felipão tratou de manter o ritmo e evitar o vexame de um mês atrás, quando vencia Liechtenstein por 2 a 0 e acabou empatando por 2 a 2. Maniche fez 3 a 0 e o centroavante Pauleta marcou os dois últimos. Depois de fazer 7 a 1 na Rússia, na última rodada, o time de Felipão chega agora a 20 gols marcados e apenas três sofridos. Luxemburgo amarga seis derrotas seguidas. No mesmo grupo 3, a Rússia goleou a Estônia por 4 a 0 e Liechtenstein foi derrotado por 3 a 1 pela Letônia. Outra seleção a acumular sucessos no torneio europeu é a Ucrânia. Nesta quarta-feira, com dois gols do centroavante Shevchenko, do Milan, os ucranianos venceram a Turquia por 3 a 0, em Istambul. A Ucrânia tem 11 pontos no grupo 2 das Eliminatórias, seguida por Turquia, Albânia e Dinamarca, com apenas seis cada. Nesta quarta-feira, o atacante Husev fez 1 a 0 para a Ucrânia aos 9 minutos, em chute de longe. Shevchenko ampliou aos 17, em jogada individual, e fez o terceiro no minuto final. A Grécia, atual campeã européia, chegou à sua primeira vitória nas Eliminatórias: 3 a 1 no Casaquistão, com dois gols de Haristeas. Na mesma chave, a Dinamarca, que também não faz boa campanha, ficou no 2 a 2 com a Geórgia. Holanda e República Checa reagiram e assumiram o favoritismo no grupo 1. Os holandeses venceram Andorra por 3 a 0, fora de casa, com gols de Cocu, Robben e Sneijder, enquanto os checos, também como visitantes, fizeram 2 a 0 na Macedônia, gols de Lokvenc e Koller. A Romênia tropeçou e só empatou com a Armênia, por 1 a 1. Essa chave segue embolada, com Holanda e Romênia na frente com 10 pontos, seguidos por Finlândia e República Checa, com 9. Holandeses e checos têm um jogo a menos. O Leste Europeu domina o grupo 7. A Bélgica perdeu em casa para Sérvia e Montenegro, por 2 a 0, enquanto a Lituânia foi a San Marino e, apesar de má jornada, venceu por 1 a 0. A Sérvia lidera com 10 pontos, a Lituânia tem 8 e a Espanha, com jogo a menos, 5. Os grupos 4 e 8 das Eliminatórias Européias tiveram só uma partida cada nesta quarta-feira. No 4, Israel fez 2 a 1, fora de casa, sobre Chipre e saltou a 8 pontos, dividindo a liderança com Irlanda e França. No 8, Malta recebeu a Hungria e perdeu por 2 a 0. A próxima rodada das Eliminatórias Européias será em 9 de fevereiro.