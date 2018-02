Portugal investe pesado na organização da Euro-2004 Uma competição esportiva transformou-se na esperança de salto de qualidade de Portugal. A Eurocopa, de 12 de junho a 4 de julho, é encarada por políticos e comerciantes como a grande opção do país aumentar de forma significativa seu faturamento com turismo em 2004. Além disso, o campeonato de seleções é uma ocasião excepcional para firmar imagem de modernidade internacional. Afinal, esperam-se 500 mil visitantes até a final da competição, sem contar os 9 bilhões que acompanharão as 31 partidas pela televisão no mundo todo. Portugal joga pesado para que tudo saia conforme o figurino. Há quatro anos, estádios vêm sendo construídos ou reformados, ao lado de centenas de obras de infra-estrutura (transporte, saúde, segurança e hotelaria). A estimativa é de que foram investidos US$ 1 bilhão no total, para acolher 15 seleções, além da anfitriã, e seus torcedores. Em contrapartida, espera-se arrecadar muito mais do que isso, sem se levar em conta também de que muitos dos benefícios serão permanentes. A organização da Euro-2004, no entanto, só foi possível por causa de uma sociedade formada entre a União Européia de Futebol (Uefa), a Federação Portuguesa de Futebol e o governo de Portugal. Foram criadas duas empresas para administrar estádios e cuidar de todos os detalhes da competição. Os gastos com estádios (são dez sedes no total) giram em torno de US$ 800 milhões e investimentos em estrutura para receber os turistas chegam a US$ 130 milhões. A iniciativa privada tratou de cuidar da ampliação e reformas em hotéis, teatros e restaurantes. A participação estatal provocou polêmicas. Portugal teve o pior desempenho, em 2003, dentre os países que compõem a União Européia. Mesmo assim, o governo injetou cerca de US$ 250 milhões no projeto da Euro-2004. Os políticos se defendem com a certeza de que, até o início do torneio, pelo menos a quarta parte já estará de volta nos cofres públicos. O restante virá com arrecadação de impostos. O esforço, garantem, vale a pena, para vender a imagem de uma sociedade dinâmica. Boas perspectivas - Os hoteleiros andam também otimistas, pois há lotação esgotada nos estabelecimentos situados até 100 quilômetros dos locais das partidas. Os cálculos indicam que a Eurocopa será responsável, em três semanas, por quase 1/3 do movimento anual do turismo em Portugal. No ano passado, por exemplo, 1,4 milhão de pessoas visitaram o país. Mesmo assim, agentes de viagem se queixaram de falta de lugares para acomodar seus clientes, já que a rede hoteleira portuguesa não é das mais vastas na Europa. A saída foi deslocar muitos turistas para cidades espanholas. A venda de ingressos igualmente foi alvo de críticas. Para evitar a atividade de cambistas, se criou um mecanismo complexo de negociação de bilhetes, com número limitadíssimo para cada pessoa. Não se pode, por exemplo, comprar entrada para ver jogos no mesmo dia. Nem por isso, os campos estarão vazios. Os organizadores garantem que já foram negociados 1 milhão de entradas, o que dará público médio de mais de 30 mil torcedores por jogo. Conforto também não faltará para quem for assistir aos duelos ao vivo. Haverá estacionamentos suficientes para automóveis e sobretudo para ônibus de excursões. Nas principais cidades do país, a malha viária foi reformada ou ampliada e o transporte público reforçado. Também os horários de funcionamento foram alargados. O entrave pode vir se algumas centrais sindicais levaram adiante ameaça de fazer protestos ou greves justamente no período em que se disputar a Euro-2004.