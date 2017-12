Portugal já está em Colônia e torcida faz festa nas ruas A seleção de Portugal desembarcou, neste sábado, em Colônia e presenciou a enorme festa que os torcedores estão fazendo na cidade alemã para a partida contra Angola, no domingo, na estréia dos dois times no grupo D da Copa do Mundo. Os jogadores e a comissão técnica, dirigida pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, já estão concentrados para o confronto contra a ex-colônia e só sairão do hotel para o treino de reconhecimento do gramado do Müengersdorfer Stadium. Pelas ruas de Colônia é possível ver torcedores portugueses e angolanos se confraternizando, especialmente nos arredores da Catedral da cidade. Essa será a terceira vez que os dois países se enfrentam na história - nas duas anteriores, duas goleadas da equipe européia. As outras duas seleções que compõem o grupo D são México e Irã, que se enfrentarão também neste domingo, em Nuremberg.