Portugal já fala em Felipão até 2008 Depois de um período de tensão - quando se falou que ele poderia deixar a seleção de Portugal antes mesmo da Copa do Mundo de 2006 - as coisas parecem ter se resolvido entre o técnico Luiz Felipe Scolari e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail. Um dia depois de falar que dificilmente iria conseguir manter Felipão no comando do time após a Copa, Madail mudou de idéia. Nesta terça-feira afirmou que pretende manter o brasileiro no cargo, pelo menos até a Euro-2008. "Temos a intenção de mantê-lo", disse Madail, negando as versões de que o treinador deveria ir embora assim que o time português encerrasse sua participação na Copa. Portugal garantiu sua vaga no Mundial da Alemanha no sábado, com a virtória por 2 a 1 sobre Liechtenstein.