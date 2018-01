Portugal derrota Albânia no fim e fica a 3 pontos da Eurocopa

A seleção de Portugal ficou muito perto da vaga na Eurocopa 2016 ao vencer a Albânia por 1 a 0, nesta segunda-feira, fora de casa. A suada vitória foi obtida com gol marcado somente nos acréscimos, em cabeçada de Miguel Veloso. Com o triunfo, a equipe de Cristiano Ronaldo precisa de apenas uma vitória nas duas últimas rodadas da Eliminatórias para assegurar a classificação.

O gol da partida saiu somente aos 47 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Veloso subiu mais que a zaga e cabeceou com força para as redes. O lance trouxe alívio para a torcida portuguesa, que minutos antes havia sofrido com boas chances desperdiçadas. Numa delas, Cristiano Ronaldo lançou Eliseu, que bateu por cobertura e tirou tinta da trave.

Com o gol salvador, Portugal chegou aos 15 pontos e se manteve isolado na liderança do Grupo I. A Dinamarca, que empatou sem gols com a Armênia também nesta segunda, segue na segunda colocação, com 12. E a Albânia tem 12. Somente os dois primeiros de cada chave avançaram direto a Eurocopa. O time português assegura a vaga se vencer os dinamarqueses na próxima rodada, dia 8 de outubro, em Braga.

AMISTOSO

Fora das Eliminatórias por já ter a vaga garantida, como país-sede, a França segue sua preparação para o torneio jogando amistosos. Nesta segunda, derrotou a Sérvia por 2 a 1, com gols de Blaise Matuidi. O meia do Paris Saint-Germain marcou aos 9 e aos 25 minutos do primeiro tempo. Aleksandar Mitrovic descontou para os sérvios antes do intervalo, aos 39, na partida disputada em Bordeaux.