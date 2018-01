Portugal muda para enfrentar a Alemanha em Stuttgart Sem poder contar com o lateral-direito Miguel, lesionado, e o zagueiro Ricardo Carvalho, suspenso, o treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari confirmou, nesta sexta-feira, que pretende fazer mais algumas alterações na seleção de Portugal para o confronto contra a Alemanha, no sábado, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. "Vamos colocar uma equipe com três ou quatro modificações para assim ter as melhores condições", comentou o comandante gaúcho. No setor defensivo, a vaga vai ficar com Paulo Ferreira, enquanto Ricardo Costa será escalado na ala. "Eles irão fazer as suas estréias (na competição). Sobre as restantes substituições, tenho ainda que falar primeiro com o grupo", completou. Sobre a equipe anfitriã, Felipão elogiou o trabalho feito pelo treinador Jürgen Klinsmann. "Gostei muito do que ele fez com a seleção alemã, as inovações implantadas e a renovação do grupo", disse. "A equipe apresenta hoje quatro ou três jogadores com muita qualidade técnica, mas todos trabalham pelo coletivo. Não podemos apenas elogiar Michael Ballack, mas existe uma série de jogadores que fez com que a equipe chegasse a este nível", acrescentou. A partida entre Alemanha e Portugal acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Gottlieb-Daimler, em Stuttgart.