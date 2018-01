Portugal perde na estréia de Felipão Em sua estréia como técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari não conseguiu quebrar nenhum dos dois tabus que estavam em jogo no amistoso desta quarta-feira contra a Itália, em Gênova. Com a derrota por 1 a 0, a seleção portuguesa completou nove partidas sem vencer os italianos - o último triunfo foi em 1976 - e o treinador manteve a escrita de nunca vencer quando estréia no comando de uma seleção - com o Kuait, em 1990, empatou por 1 a 1 com o Estrela Vermelha; com o Brasil, em 2001, perdeu para o Uruguai por 1 a 0 em Montevidéu. Antes da partida, Felipão parecia pressentir que não sairia de Gênova com um bom resultado. "Com o Brasil, comecei e terminei o trabalho perdendo. Mas no meio ganhei o Mundial", lembrou. O treinador brasileiro levou a sério seu objetivo de fazer da partida um campo de observação e fez oito substituições. Os únicos jogadores que ficaram em campo os 90 minutos foram o goleiro Ricardo, o zagueiro Fernando Meira e o atacante Figo. Sem entrosamento e com pouca ambição ofensiva, Portugal criou apenas uma boa chance para marcar. Foi aos 10 minutos do segundo tempo, quando Figo ajeitou para Rui Costa e o meia do Milan bateu de primeira. A bola passou muito perto da trave esquerda. Mas disposição o time mostrou, até demais. Dos seis cartões amarelos mostrados pelo árbitro alemão herbert Fandel, cinco foram para portugueses: Figo, Fernando Couto, Ricardo Rocha, Fernando Meira e Loureiro. O único italiano a ser advertido foi Zambrotta. A Itália jogou desfalcada de seus três principais atacantes - Totti, Del Piero e Vieri, todos machucados -, mas mesmo assim dominou o tempo todo. Seu principal destaque foi o meia Micolli, do Perugia, que estreou com a camisa da seleção. Micolli mostrou ousadia para partir para cima dos zagueiros com velocidade e habilidade e foi muito elogiado pelo técnico Giovanni Trapattoni. "Micolli não sentiu o peso da estréia. Jogou com personalidade e provou que poderá ser muito útil para a seleção." Outro estreante que recebeu elogios do treinador italiano foi o argentino Camoranesi. "Ele é o tipo do jogador operário. Foi bem." O gol da vitória foi marcado aos 17 minutos do segundo tempo por Corradi, pegando o rebote de um belo voleio de Micolli. Foi seu primeiro gol com a camisa da seleção italiana. Confira os resultados dos amistosos da superquarta: China 0 x 0 Brasil 0 Espanha 3 x 1 Alemanha Holanda 1 x 0 Argentina Inglaterra 1 x 3 Austrália Francia 0 x 2 República Checa Marrocos 1 x 0 Senegal Irlanda do Norte 0 x 1 Finlândia Romênia 2 x 1 Eslováquia Escócia 0 x 2 Irlanda Eslovênia 1 x 5 Suíça Turquia 0 x 0 Ucrânia País de Gales 2 x 2 Bósnia Chipre 0 x 1 Rússia Egito 1 x 4 Dinamarca Grécia 1 x 0 Noruega Malta 2 x 2 Casaquistão Argélia 1 x 3 Bélgica Bulgária 1 x 0 Hungria Croácia 0 x 0 Polônia Geórgia 2 x 2 Moldávia Israel 2 x 0 Armênia Líbia 2 x 4 Canadá Tunísia 1 x 0 Suécia