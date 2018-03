Portugal perde para Itália em casa A seleção de Portugal não deixou boa impressão, no ensaio geral realizado nesta quarta-feira pelas 16 equipes que participarão da Eurocopa, em junho. A equipe anfitriã do torneio continental recebeu a Itália, no novo estádio de Braga, e perdeu por 2 a 1, de virada. A torcida local enfrentou frio, chuva e respondeu com vaias à frustração provocada pelo time dirigido por Luiz Felipe Scolari. Os portugueses ficaram em vantagem aos 4 minutos do primeiro tempo, com gol de Nuno Valente. Com bom toque de bola e com velocidade, envolviam a ?Squadra Azzurra?, desfalcada de vários titulares. A Itália, aos poucos, anulou a pressão, equilibrou a partida e chegou ao empate aos 39, com gol de cabeça de Vieri, que fez falta sobre o zagueiro Paulo Ferreira. Os dois times optaram por muitas alterações, na fase final, e a virada veio aos 29 minutos, com gol olímpico de Miccoli. A França foi a Roterdã e ficou no empate de 0 a 0 com a Holanda, em outro confronto entre seleções que jogarão a Euro-2004. Os franceses, sem Zidane, deixaram escapar a oportunidade de estabelecer recorde de vitórias. Estagnaram em 14, marca obtida anteriormente por Brasil e Austrália. Em compensação, os atuais campeões europeus fecharam a sétima apresentação sem tomar gol. A Espanha não decepcionou os 19 mil torcedores que foram a Gijon e bateu a Dinamarca por 2 a 0. Morientes, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Raul, aos 15 do segundo, se encarregaram de construir a vitória. A vantagem permitiu ao técnico Iñaki Saez mexer no time e observar muitos reservas. A Inglaterra deixou Gotemburgo com mais dúvidas em torno de seu destino. A equipe dirigida pelo sueco Svan Eriksson caiu diante da Suécia por 1 a 0. Zlatan Ibrahimovi, aos 9 do segundo tempo, complicou a vida do ?English Team?. Já a Alemanha não vacilou e deu de 3 a 0 na Bélgica, em Colônia. Kuranyi, Hamann e Ballack garantiram a cervejada. A Grécia deu outra prova de que pode surpreender em Portugal e ganhou da Suíça por 1 a 0, em Heraklion. Tsartas, aos 12 minutos do segundo tempo, fez o gol. A Bulgária hospedou a Rússia, em Sófia, e se contentou com 2 a 2. Bebatov fez os dois dos donos da casa e Sychev descontou para os russos. A Letônia continua em estado de graça, desde que confirmou estréia na Eurocopa. Na visita à Eslovênia, em Celje, não se intimidou e venceu por 1 a 0, gol de Verpakovskis. A Croácia abriu 2 a 0 na Turquia, em Zagreb, gols de Sokota e Srna, mas permitiu reação e o empate, com Biryol e Atan. A República Checa tropeçou, em Dublin, e perdeu para a Irlanda por 2 (Harte e Keane) a 1 (Baros). Veja os resultados dos amistosos internacionais realizados nesta quarta-feira: Macedônia 1 x 0 Ucrânia Eslovênia 0 x 1 Letônia Sérvia & Montenegro 0 x 1 Noruega Moldávia 2 x 1 Azerbaijão Malta 1 x 2 Finlândia Bulgária 2 x 2 Rússia Estônia 0 x 1 Irlanda do Norte Croácia 2 x 2 Turquia Egito 2 x 1 Trinidad & Tobago Albânia 2 x 1 Islândia Luxemburgo 1 x 2 Bósnia Herzegovina Grécia 1 x 0 Suíça Hungria 1 x 2 País de Gales Alemanha 3 x 0 Bélgica Irlanda 2 x 1 República Checa Eslováquia 1 x 1 Áustria Polônia 0 x 1 Estados Unidos Holanda 0 x 0 França Suécia 1 x 0 Inglaterra Escócia 1 x 2 Romênia Portugal 1 x 2 Itália Espanha 2 x 0 Dinamarca