Portugal pode se garantir no Mundial Portugal e Holanda são as únicas seleções européias que podem conquistar, nesta quarta, uma vaga na Copa do Mundo de 2006, juntando-se a Alemanha e Ucrânia, que já estão garantidas. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, por exemplo, precisa vencer a Rússia, terceira colocada do Grupo 3 das Eliminatórias Européias, em Moscou, e torcer pela vitória da Letônia, em casa, contra a Eslováquia. "Nossas chances são muito boas, mas precisamos tomar cuidado com um excesso de otimismo", advertiu Scolari, cuja equipe vem de uma goleada por 6 a 0 sobre Luxemburgo, no sábado. "Temos de manter nossos pés no chão", repetiu o técnico brasileiro. No Grupo 1, a Holanda também depende de resultados de terceiros. O time do técnico Marco Van Basten não deve ter problemas para vencer a fraca Andorra, em Eindhoven, mas terá de torcer por um tropeço da República Checa, em casa, diante da Armênia, para se classificar. Três países lideram o Grupo 4, com 13 pontos: França, Suíça e Irlanda. Dos três, a Suíça tem o jogo mais fácil: pega Chipre, fora de casa, e não deve ter problemas. Já Irlanda e França enfrentam-se num autêntico jogo de seis pontos, em Dublin. Quem perder, pode se complicar na classificação, faltando apenas duas rodadas. Por fora vem Israel, quarto colocado com 12 pontos, que pega a lanterna do grupo, as Ilhas Faroe - um ponto em oito jogos. A Espanha tem um jogo importantíssimo em Madri. Pega o concorrente direto da vaga do Grupo 7, a Sérvia e Montenegro, que lidera com 15 pontos, dois a mais do que os anfitriões. Uma vitória dos sérvios significa uma vantagem de cinco pontos em relação aos espanhóis, praticamente garantindo uma vaga. "É o jogo mais importante que temos para ir à Copa da Alemanha. É como uma final. Não podemos pensar em outro resultado se não a vitória, Caso contrário, nossa classificação corre perigo", disse o atacante Raúl, capitão da Espanha. O técnico Luis Aragonés pretende escalar Raúl e Fernando Torres no ataque. Morientes sofreu uma lesão muscular no treino desta terça e foi cortado. "Aposto na Espanha. Gostaria que os atacantes marcassem porque já estão falando em falta de gols", disse Aragonés. A Itália pega a Bielo-Russia, em Minsk. O técnico Marcello Lippi deve colocar Gilardino, atacante do Milan, cuja ausência no empate com a Escócia, por 1 a 1, em Glasgow, no sábado, foi muito criticada. Na Inglaterra, o técnico Sven Goran Eriksson promove o retorno do atacante Michael Owen, que estava suspenso, na partida contra a Irlanda do Norte, em Belfast.