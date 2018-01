Portugal pode ter torcida homossexual Homossexuais portugueses estão animados com os bons resultados recentes da seleção de Portugal. O time comandado por Luiz Felipe Scolari ganha a confiança da torcida local e pode ter uma "uniformizada" especial, durante a disputa da Eurocopa-2004. Para tanto, basta que vingue idéia da principal organização GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) do país. A proposta é a de criar grupo que vá aos estádios onde forem disputados os jogos da seleção portuguesa e incentivá-la a sua maneira. "A sugestão surgiu durante reunião de homossexuais que adoram o futebol", revelou Paulo Vieira, líder do "Não se reprima", uma das associações de defesa dos direitos sexuais mais atuantes em Portugal. Segundo seus cálculos, 200 a 300 integrantes do movimento estão dispostos a alegrar e colorir os campos, com cantos, gritos de guerra e coreografias especiais. O projeto está em fase inicial e será levado à Federação Portuguesa de Futebol. "Esperamos que os dirigentes nos apóiem", ponderou Paulo Vieira. "Porque não há manifestações mais bonitas do que as torcidas organizadas."