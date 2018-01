Portugal: Porto tenta voltar ao topo O Porto tentará neste sábado voltar à liderança do Campeonato Português 2004/05. Para isso, tem que vencer a Académica, de Coimbra, na casa do adversário, e torcer para tropeços de Sporting e Boavista, que estão na sua frente na classificação. A missão do Porto não é fácil. É que mesmo sendo o lanterna (18.º) do campeonato, a Académica ganhou três jogos em casa e dois deles foram em casa. O Porto ocupa atualmente a 3.ª posição na classificação, com 30 pontos, empatado com o Boavista e um ponto atrás do Sporting, que lidera. O outro jogo deste sábado é válido por posições intermediárias na classificação: Vitória de Guimarães (10.º) x Beira-Mar (17.º).