Portugal quer Felipão até Copa de 2006 Diante do assédio de alguns clubes europeus ao técnico Luiz Felipe Scolari, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) fez uma proposta para manter o brasileiro no comando da seleção nacional até a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O atual contrato do treinador vai até o final da Euro-2004, competição que começa sábado, justamente em Portugal, e termina no dia 4 de junho. Felipão foi contratado logo depois de conquistar o pentacampeonato com a seleção brasileira na Copa de 2002, na Ásia. O plano era levar Portugal ao título da Eurocopa. E, apesar de o trabalho ainda não ter sido completado, os portugueses mostraram estar satisfeitos com o técnico brasileiro. Nesta quarta-feira, o presidente da Federação Portuguesa, Gilberto Madaíl, almoçou com o empresário Gilmar Veloz, que cuida dos negócios de Felipão. E fez a proposta para que ele seja o responsável ?por todas seleções (do país), da Sub-17 para cima?. Segundo Madaíl comentou depois, a FPF ?ratificou o interesse de que Felipão permaneça com a seleção até 2006 e agora, temos o acordo mais próximo?. O dirigente também revelou que o técnico manifestou o desejo de continuar no comando de Portugal. ?Scolari tem muita vontade de permanecer na seleção e nós também que ele continue, inclusive com maiores responsabilidades?, afirmou. Enquanto isso, Felipão comanda a preparação final de Portugal para a Eurocopa - a estréia é no sábado, contra a Grécia. Na terça-feira, ele ficou bastante irritado com os boatos sobre seu futuro, ao ser veiculada a informação, nos jornais portugueses, de que ele já teria acertado contrato com o Benfica. Felipão negou tudo e garantiu que, se for treinar algum clube após a Eurocopa, poderá ser qualquer um menos o Benfica. Porque, segundo ele, essa notícia da sua contratação foi veiculada apenas para desestabilizar a seleção portuguesa às vésperas da competição.