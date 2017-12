Portugal: Rio Ave e Vitória empatam Rio Ave 1 x 1 Vitória de Guimarães. Este foi o resultado do único jogo disputado nesta segunda-feira pelo Campeonato Português 2004/05, no complemento da décima rodada. O empate é ruim para os dois times na classificação, pois ambos estão distante dos líderes. O Rio Ave é nono, com 13 pontos, e o Vitória é o 15.º, com apenas nove pontos.