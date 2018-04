Portugal segura empate com Finlândia se garante na Euro

Com um medíocre empate sem gols com a Finlândia em jogo realizado no estádio do Dragão, no Porto, a seleção de Portugal, comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, garantiu, nesta quarta-feira, vaga na próxima edição da Eurocopa. Veja também: Suécia derrota Letônia também vai à Eurocopa de 2008 Inglaterra perde para Croácia e fica de fora da Eurocopa Turquia passa pela Bósnia e vai à Eurocopa de 2008 Eurocopa 2008 - Eliminatórias Após este resultado, obtido em um confronto muito disputado do primeiro ao último minuto, a seleção portuguesa conquistou uma das duas vagas do Grupo A das Eliminatórias para a competição. A outra vaga ficou com a Polônia.