Portugal: Sporting empata e é vice O Sporting só empatou nesta segunda-feira por 1 a 1 com o Vitória, de Setúbal, e com isso assumiu a vice-liderança na classificação do Campeonato Português 2004/05 após 19 rodadas realizadas. O Sporting está com 35 pontos. E o Vitória, mesmo com a derrota, é o oitavo colocado, com 28 pontos. Os gols da partida foram de Auri (contra) para o Sporting, e Jorginho, para o Vitória. Demissão - O Porto, que está na ª colocação, anunciou nesta segunda a demissão do treinador espanhol Víctor Fernández. Contratado há seis meses, ele colecionou mais resultados ruins do que bons, na avaliação da diretoria do clube. Jose Couceiro, do Vitória de Setúbal, é o mais cotado para assumir o cargo vago.