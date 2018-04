Portugal: Sporting mantém liderança O Sporting manteve a liderança do Campeonato Português, ao derrotar, em partida válida pela 19ª rodada, o Belenenses, neste domingo, por 2 a 0. O Sporting soma agora 40 pontos. O Belenenses é o sétimo, com 28. No outro destaque da rodada, o Boavista aumentou a crise do Porto impondo uma derrota por 2 a 0. Com este resultado, o Boavista mantém a vice-liderança, com 39 pontos. O Porto segue com 33. Outros jogos da rodada: Vitoria Guimaraes 3 x 1 Farense, Salgueiros 1 x 4 Benfica, Paços de Ferreira 2 x 2 Alverca, Santa Clara 1 x 1 União Leiria, Varzim 2 x 1 Vitoria Setúbal e Maritimo 3 x 1 Beira-Mar. A rodada será completada nesta segunda-feira com Sporting Braga x Gil Vicente.