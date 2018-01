Portugal tem dois jogos e nenhum gol As duas partidas deste sábado do Campeonato Português terminaram empatadas por 0 a 0: Penafiel contra Belenenses e Boavista contra União Leiria. Com isso, o Penafiel soma 24 pontos, enquanto que o Belenenses tem 29. Já o Boavista tem 40 e o União Leiria apenas 29. A competição continua neste domingo com os seguintes jogos: Academica x Vitoria de Setubal; Moreirense x Maritimo; Beira-Mar x Rio Ave; e Vitoria de Guimaraes x Nacional da Ilha da Madeira.