Portugal: uma geração chega ao fim Durante a partida com a Rússia, houve um momento emblemático para a seleção de Portugal. Quando Luís Figo 31 anos saiu de campo, no segundo tempo, para dar lugar para Cristiano Ronaldo, de 19, ficou evidente que começa a transição. A geração que despontou, no início da década de 90, prepara a saída de cena. A retirada não se limita a Figo, que até teve bom desempenho enquanto participou da vitória sobre os russos. Felipão tinha dado sinais claros de que busca sangue novo, ao mudar o time que estreou com derrota por 2 a 1 para a Grécia. O treinador campeão do mundo mandou para o banco de reservas o capitão Fernando Couto (34 anos), o meia Rui Costa (32) e o zagueiro-central Rui Jorge (31). Seus lugares foram ocupados por Ricardo Carvalho (26), Deco (26) e Nuno Valente (30, o mais ´velhinho´ do trio). Rui Costa, porém, deixou sua marca, ao entrar na etapa final e ao fazer o segundo gol. O rito de passagem teve outros indícios. Scolari, por exemplo, enfrentou a fúria de críticos e de torcedores do Porto ao deixar o goleiro Vítor Baía fora da lista dos 23 convocados para a Euro. O técnico ignorou a excelente temporada do ex-titular da seleção. Tampouco chamou João Pinto, do Sporting. O capitão do Porto, Jorge Costa, se afastou da seleção de Portugal logo após a desclassificação na primeira fase do Mundial de 2002. Já o volante Paulo Sosa deixou o futebol para ser comentarista de televisão. Agora, virou estilingue e deixou de ser vidraça. Os portugueses admitem que chegou o momento da geração de Cristiano Ronaldo ser testada. A primeira grande prova de fogo virá na tarde deste domingo, no clássico decisivo com a Espanha.