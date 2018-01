Portugal vai ter força máxima no jogo contra França Apesar do mistério que o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari está fazendo, o time titular de Portugal para o jogo desta quarta-feira contra a seleção da França, às 16 horas (de Brasília), estará completo e com força máxima. É que o meia Figo e o atacante Cristiano Ronaldo, apontados como dúvidas devido a contusões, demonstraram nesta Terça-feira estarem recuperados. No treino de reconhecimento do Allianz Arena, local da partida, os dois jogadores ficaram correndo ao redor do gramado e em nenhum momento esboçaram dores ou incômodos causados pelas contusões que vinha sentindo (Cristiano Ronaldo estava com dores no pé devido a um pisão sofrido no jogo contra a Inglaterra, e Figo reclamava de dores musculares). Outro motivo que pesa a favor da escalação de ambos é o fato de que a partida contra a França é a mais importante da seleção portuguesa - até o momento - no torneio. Com isso, o time titular seria: Ricardo; Miguel, Fernando Meira, Ricardo Carvalho e Nuno Valente; Costinha, Maniche, Deco e Figo; Cristiano Ronaldo e Pauleta. O único desfalque é o meia Petit, que está suspenso. Mas, como é reserva, não influencia na escalação. Por outro lado, as novidades são os retornos de Deco e Costinha, após cumprirem suspensão. A presença de ambos, por sinal, foi vista como motivo para uma brincadeira de Felipão na coletiva: "Falei para eles que nós vamos ganhar da Inglaterra e que vão ter que jogar dobrado", disse. Treino leve, mas sério No treino de reconhecimento do gramado do Allianz Arena, em Munique, a seleção portuguesa realizou apenas um dois-toques utilizando metade do campo. A diferença entre os treinos brasileiros é que não foi um rachão - pelo contrário: foi titulares contra reservas.