Portugal vence a Sérvia e assume liderança nas Eliminatórias da Euro

A seleção de Portugal venceu a Sérvia por 2 a 1 neste domingo, no estádio da Luz, em Lisboa, e assumiu a liderança do Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O time luso foi a nove pontos, dois a mais do que a Dinamarca. Os visitantes continuam em penúltimo lugar com apenas um ponto.

Ricardo Carvalho colocou Portugal à frente do marcador logo aos dez minutos de partida. O zagueiro aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sem chances para o goleiro Stojkovic. Foi a última participação efetiva do jogador na partida, pois cinco minutos depois foi substituído por lesão.

Principal nome da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo não marcou mas fez uma boa apresentação. No primeiro tempo, ele teve duas boas oportunidades. Aos 29 ele arrancou da esquerda e mandou uma bomba de fora da área para boa defesa de Stojkovic. No minuto seguinte, invadiu a área pela esquerda, ficou frente a frente com o goleiro, preferiu cruzar e a zaga cortou.

Na etapa final, a Sérvia igualou o marcador com um golaço aos 15 minutos. Matic recebeu cruzamento na ponta direita e acertou uma bela meia bicicleta para o fundo das redes. Mas Portugal mal deixou o adversário comemorar. Dois minutos depois, Cristiano Ronaldo lançou Moutinho na ponta direita, que foi até a linha de fundo e cruzou para Coentrão fazer o segundo.

GRUPO D

A Polônia desperdiçou a chance de abrir vantagem em relação a Alemanha no Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa. A equipe ficou no empate por 1 a 1 com a Irlanda, fora de casa. Peszko deixou os visitantes na frente, mas Shane Long deixou tudo igual no último minuto da partida.

Com o resultado, a Polônia foi a 11 pontos, na liderança da chave, com um de vantagem para os alemães, que mais cedo venceram a Geórgia por 2 a 0, e também da Escócia. A Irlanda é a quarta colocada com oito pontos.