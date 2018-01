Portugal vence Arábia no duelo de brasileiros No duelo de técnicos brasileiros, Luiz Felipe Scolari levou a melhor sobre Marcos Paquetá e Portugal derrotou a Arábia Saudita, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso realizado na cidade de Dusseldorf, na Alemanha. As duas seleções vão disputar a Copa do Mundo, a partir do dia 9 de junho. Com um time mais experiente, Portugal dominou a partida desta quarta-feira. O primeiro gol foi marcado pelo atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, aos 30 minutos. Ainda no primeiro tempo, Portugal ampliou com Maniche, aos 45 minutos. E na etapa final, Cristiano Ronaldo marcou mais um, aos 40. Holanda e Equador fizeram, nesta quarta-feira, outro duelo entre seleções que vão disputar a Copa. E, jogando em casa, em Amsterdã, a seleção holandesa levou a melhor, com vitória por 1 a 0, gol de Kuijt aos 3 minutos do segundo tempo. Já a Suécia, também classificada para o Mundial, deu vexame nesta quarta-feira. Em Dublin, perdeu o amistoso com a Irlanda por 3 a 0. Damien Duff, Robbie Keane e Liam Miller fizeram os gols na estréia do técnico Steve Staunton na seleção irlandesa, que não vai disputar a Copa.