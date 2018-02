Portugal vence e chega a final inédita A estrela de Luiz Felipe Scolari brilha com intensidade cada vez maior. E se reflete na seleção de Portugal. A equipe anfitriã da Eurocopa de 2004 derrotou a Holanda por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, na semifinal disputada no Estádio José Alvalade, e pela primeira vez na história decidirá o título continental. Cristiano Ronaldo e Maniche garantiram a proeza lusitana, enquanto Jorge Andrade (contra) deu pequena esperança de reação aos holandeses. O outro finalista sai do confronto desta quinta entre República Checa e Grécia. O encerramento será no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa. Portugal jogou com a serenidade de quem enfim confia em sua força. Desde o começo da partida com a Holanda, o time de Felipão mostrou autocontrole, tocou a bola e tomou a iniciativa de ir à frente. Mesmo que não tenha sido em ritmo forte ? mas foi constante a presença no campo do rival. Além disso, soube anular as tentativas de jogadas com Van Nistelrooy. A eficiência portuguesa foi premiada aos 26 minutos, em cobrança de escanteio de Figo que Cristiano Ronaldo, 19 anos, desviou de cabeça para o gol. A vantagem não alterou a cadência e Portugal ainda teve mais duas chances de aumentar ? uma bola na trave de Figo (o melhor da partida) e um chute de Pauleta que o goleiro Van der Saar pegou. O próprio Pauleta voltou a perder uma oportunidade, no começo do segundo tempo. Mas a falha não teve muita importância, porque aos 13 minutos Maniche arrematou forte, do lado esquerdo do ataque e com muito efeito. Quando Van der Saar se deu conta a torcida portuguesa já vibrava nas arquibancadas. O único, e grande, susto veio aos 18, quando o zagueiro Jorge Andrade tentou desviar cruzamento na área e encobriu o goleiro Ricardo. Portugal pôs a bola no chão, esperou o tempo passar e viu bater desespero nos holandeses, que abusavam dos chuveirinhos. No final, Deco, sozinho, mandou ainda a bola nas mãos do goleiro holandês. Portugal chegou em duas ocasiões à semifinal ? e em ambas tropeçou na França. Na Euro-84, havia perdido por 2 a 0; no torneio de 2000 foi batido na prorrogação, com gol de ouro, em pênalti marcado por Zidane. Em Mundiais, o melhor desempenho ocorreu em 1966, com o 3º lugar na Inglaterra, sob o comando do brasileiro Otto Glória.