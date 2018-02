Portugal vence e continua vivo na Eurocopa A seleção de Portugal venceu a Rússia por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira em Lisboa, num resultado que recolocou a equipe na briga por uma vaga na segunda fase da Eurocopa. Com a vitória, Portugal chega aos 3 pontos ganhos no Grupo A e agora depende apenas de si para garantir a classificação. Os gols do jogo foram marcados por Maniche, aos 7 minutos do primeiro tempo e por Rui Costa, aos 43 da etapa complementar. Na próxima rodada, dia 20, o time do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari enfrenta a Espanha, que na abertura da rodada de hoje, empatou com a Grécia por 1 a 1. Espanha e Grécia lideram o grupo com 4 pontos. A Rússia - que perdeu os dois jogos que fez até agora - está eliminada. Depois de perder para a Grécia (2 a 1) na estréia, os portugueses entraram para o jogo de hoje no estádio da Luz com a obrigação de vencer. Na tentativa de evitar um novo vexame, Felipão fez quatro alterações na equipe. Saíram Paulo Ferreira, Rui Jorge, Rui Costa e Fernando Couto, para as entradas de Miguel Monteiro, Nuno Valente, Deco e Ricardo Carvalho, respectivamente. Mas foi com Rui Costa e Cristiano Ronaldo que o time de Felipão encontrou fôlego para aumentar o placar. Mostrando garra, a equipe foi para cima da Rússia e conseguiu marcar logo no início. Aos 7 minutos, Maniche aproveita um cruzamento de Deco e faz 1 a 0. O gol deu tranqüilidade aos portugueses. O time passou a tocar bola e envolveu o adversário até com certa facilidade. No final do primeiro tempo, as coisas ficaram ainda mais fáceis. O goleiro russo Sergei Ovchinnikov foi expulso ao tocar a bola com a mão fora da área, quando era o último homem da defesa. Com um jogador a mais Portugal controlou o segundo tempo e aumentou o marcador após boa trama pela esquerda, com cruzamento de três dedos de Cristiano Ronaldo para o complemento de Rui Costa, mantendo vivo o sonho de chegar ao inédito título da Eurocopa. Na última rodada, a Grécia enfrenta a Rússia já desmotivada pela eliminação.