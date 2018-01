Portugal vence e é líder isolado Com a vitória por 2 a 0 sobre a Eslováquia, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal se isolou na liderança do Grupo 3 das Eliminatórias Européias da Copa do Mundo, com 17 pontos, três à frente do seu adversário deste sábado. Os gols da seleção portuguesa, comandanda pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, foram marcados por Fernando Meira e Cristiano Ronaldo, ambos no primeiro tempo. O jogo marcou a volta do meia Figo à seleção portuguesa. Também pelo Grupo 3, neste sábado, a Rússia cumpriu a obrigação e derrotou a Letônia por 2 a 0, em Moscou. Os gols foram de Arshavin e Loskov, de pênalti, ambos no segundo tempo. No outro jogo da chave, também por 2 a 0, a Estônia venceu Liechtenstein. A classificação do Grupo 3: 1) Portugal, 17 pontos; 2) Eslováquia e Rússia, 14; 4) 4) Estônia, 11, 5) Letônia, 10); 6) Liechtenstein, 4) Luxemburgo, 0; Próximos jogos, quarta-feira: Estônia x Portugal e Letônia x Liechtenstein.