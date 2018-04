Portugal vence e embola grupo nas Eliminatórias

A seleção de Portugal derrotou a Hungria nesta quarta-feira, em Budapeste, se manteve com chances de se classificar à Copa do Mundo e embolou o Grupo 1 das Eliminatórias Europeias. O gol da vitória foi marcado por Pepe aos nove do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Deco.

Veja também:

Inglaterra goleia Croácia e garante vaga

Confira os países que já garantiram vaga na Copa

Eliminatórias da Copa - Classificação | Tabela

ELIMINATÓRIAS - Mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com a vitória, Portugal chegou aos treze pontos, ultrapassou a Hungria no saldo de gols - tem um a mais - e assumiu a terceira colocação do grupo. Agora, a situação portuguesa é favorável: enfrenta os próprios húngaros e a fraca seleção de Malta em casa, enquanto os adversários diretos se encaram nas próximas rodadas.

Um gol contra de Azzopardi aos 36 do segundo tempo garantiu a vitória da Suécia sobre Malta, em Ta'Qali, por 1 a 0. A vitória isolou os suecos na segunda colocação, com 15 pontos - como eles enfrentam a líder Dinamarca na próxima rodada, com 18, podem inclusive sonhar com a primeira colocação. A Suécia encerra a participação nas Eliminatórias contra a fraca seleção da Albânia.

E a líder Dinamarca, que tinha chances de assegurar vaga nesta quarta-feira, decepcionou fora de casa, empatou com a Albânia e corre agora risco de ser eliminada. Bendtner abriu o placar aos 40 do primeiro tempo para os dinamarqueses, mas Bogdani empatou e fez a festa da torcida aos seis do segundo. Embora mantenha a liderança da chave com 18 pontos, a situação da Dinamarca se complicou. Nas últimas duas rodadas, enfrenta Suécia e Hungria e pode inclusive perder a segunda colocação da chave.