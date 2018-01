Portugal vence e está perto da Copa A seleção de Portugal, dirigida pelo treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari, venceu nesta quarta-feira a Estônia por 1 a 0, fora de casa, e ficou mais perto de uma vaga na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O gol português foi marcado pelo atacante Cristiano Ronaldo, aos 31 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, Portugal segue na liderança do Grupo 3 das Eliminatórias Européias com 20 pontos. Na segunda colocação, com 17 pontos, está a Eslováquia, que goleou fora de casa a seleção de Luxemburgo por 4 a 0. A Rússia, que folgou na rodada, está em terceiro com 14 pontos, mas uma partida a menos que portugueses e eslovacos. Na Europa, o primeiro colocado de cada um dos oito grupos se classifica diretamente para a Copa. Os dois melhores segundo colocados também garantem vaga no Mundial e os outros seis terão que passar por um playoff para conseguir a classificação. Ainda nesta quarta-feira, a Letônia venceu em casa Liechtenstein por 1 a 0 e subiu para a quarta colocação da chave com 13 pontos, um a mais que a Estônia.