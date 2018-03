Portugal vence Geórgia em amistoso de preparação para Euro

A seleção portuguesa, treinada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, venceu a Geórgia por 2 a 0 no estádio do Fontelo, na cidade de Viseu, em seu último amistoso preparatório à Eurocopa de 2008. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o meia português João Moutinho dominou a bola com o joelho e chutou para o fundo do gol de Giorgi Loria. O atacante Simão Sabrosa ampliou, de pênalti, aos 45. Felipão escalou no time titular os brasileiros naturalizados portugueses Pepe e Deco. O craque Cristiano Ronaldo também estava entre os titulares. A seleção vice-campeã européia em 2004 está no grupo A da Eurocopa e vai estrear contra a Turquia no St. Jakob-Park em 7 de junho. A equipe de Felipão ainda vai jogar contra a República Tcheca no dia 11 e encerrará sua participação na fase de grupos em 15 de junho, quando encara a anfitriã Suíça. Também neste sábado, a Lituânia venceu a Estônia por 1 a 0, enquanto Honduras e Venezuela empataram em 1 a 1. Já Guatemala e El Salvador não saíram do 0 a 0.