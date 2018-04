Portugal vence nas eliminatórias A seleção de Portugal começou bem sua participação nas eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2006. Neste sábado, em partida válida pelo Grupo 3, o time português dirigido por Luiz Felipe Scolari venceu a Letônia por 2 a 0, mesmo jogando na casa do adversário. Os gols do jogo foram marcados por Cristiano Ronaldo e Pauleta, aos 12 e 13 minutos do segundo tempo. Felipão repetiu o time titular utilizado na Eurocopa e ainda contou com uma grande atuação do meia brasileiro naturalizado português Deco, que criou praticamente todas as jogadas ofensivas da equipe. Também pelo Grupo 3, a Rússia empatou com a Eslováquia por 1 a 1 e a Estônia goleou Luxemburgo por 4 a 0. Pelo Grupo 2, na cidade de Trabzon, a seleção da Turquia recebeu a Geórgia e decepcionou. Acabou empatando por 1 a 1. Já na cidade de Zagreb, a Croácia venceu a Hungria por 1 a 0, gol de Dado Prso. Esta partida é do Grupo 8.