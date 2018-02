Portugal vence o 1º tempo: 1 a 0 O primeiro tempo da partida Brasil x Portugal, que está sendo disputada na cidade do Porto, terminou com a vitória portuguesa por 1 a 0. O único gol do jogo até aqui foi marcado aos 7 minutos, pelo atacante Pauleta, após cobrança de escanteio. Portugal começou melhor e chegou a criar chances até para ampliar, mas a partir dos 25 minutos, o Brasil melhorou e equilibrou a partida. Chegou a criar quatro boas chances para marcar. Aos 18 minutos, Rivaldo desperdiça ótima chance, num cruzamento rasteiro de Zé Roberto, quando a bola já tinha passado pelo goleiro. Aos 29 e aos 39, Roberto Carlos acerta a trave do goleiro português. Na primeira vez num chute de longa distâncua. Na segunda, após uma cobrança de falta pela direita. Aos 45, Rivaldo foi a vez de Rivaldo. Ele cobra uma falta e a bola vai ao travessão. Parreira disse que gostou do time. ?Conseguimos equilibrar o jogo e criamos boas chances. Se mantivermos a pressão podemos até virar o jogo?, disse.