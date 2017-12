Portugal vence por 2 a 1 e México avança graças ao Irã O técnico Luiz Felipe Scolari ampliou seu recorde para dez vitórias consecutivas, Portugal venceu por 2 a 1 a partida desta quarta-feira, em Gelsenkirchen, fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento, e o México só se classificou para as oitavas-de-final graças à ajuda do Irã, que empatou com Angola por 1 a 1 em Leipzig. O empate servia a ambos: Portugal ficaria com o primeiro lugar do Grupo D e o México garantiria a segunda vaga do grupo. Mas, mesmo com vários reservas em campo, a seleção de Portugal começou mais animada e abriu o placar aos 5 minutos, com um gol de Maniche, que aproveitou passe da esquerda e bateu forte, da entrada da área. A seleção portuguesa manteve o domínio do jogo e ampliou o placar aos 23 minutos, com um gol de pênalti marcado por Simão Sabrosa. Cinco minutos depois, porém, o México reduziu, com Fonseca marcando de cabeça após um escanteio. O jogo entre Irã e Angola seguia 0 a 0, mas o técnico Ricardo Lavolpe tornou o México mais ofensivo no intervalo, com a entrada do atacante Zinha no lugar do zagueiro Rodríguez. O time reagiu e passou a pressionar, e perdeu a melhor chance aos 11 minutos: o juiz apontou pênalti de Miguel, que botou a mão na bola, mas Bravo cobrou por cima do gol de Ricardo. Logo em seguida, o jogo ficou tenso para os mexicanos, com o gol marcado por Angola - nesse momento, a equipe africana tinha também 4 pontos, e o México ainda levava vantagem pelo saldo de gols. A equipe latina continuou pressionando, mas não teve competência para marcar. Depois que perdeu o meia Pérez, expulso, o México só conseguiu relaxar nos minutos finais, quando o Irã marcou o gol do empate contra os angolanos. Agora, Portugal joga contra o segundo colocado do Grupo C, que será decidido entre Argentina e Holanda, em Frankfurt, às 16 horas (de Brasília) desta quarta-feira - os argentinos jogam pelo empate para ficar com o primeiro lugar. O jogo será no domingo, às 16 horas (de Brasília), em Nuremberg. O México pega o líder da chave, no sábado, no mesmo horário, em Leipzig. Ficha técnica: Portugal 2 x 1 México Portugal - Ricardo; Miguel (Paulo Ferreira), Ricardo Carvalho, Fernando Meira e Caneira; Maniche, Petit, Tiago e Figo (Boa Morte); Simão Sabrosa e Postiga (Nuno Gomes). Técnico: Luiz Felipe Scolari. México - Sánchez; Osorio, Márquez, Rodríguez (Zinha) e Salcido; Méndez (Franco), Pineda (Castro), Pardo e Pérez; Bravo e Fonseca. Técnico: Ricardo Lavolpe. Gols: Maniche, aos 5, Simão Sabrosa (pênalti), aos 23, e Fonseca, aos 28 minutos do primeiro tempo; Cartões amarelos: Rodríguez, Miguel, Márquez, Maniche, Boa Morte, Zinha, Nuno Gomes. Cartão vermelho: Pérez Árbitro: Lubos Michel (Eslováquia). Local: AufSchalke Arena, em Gelsenkirchen.