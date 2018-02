Portugal x Espanha: rivalidade em jogo Portugal e Espanha fazem neste domingo, no Estádio do Sporting, em Lisboa, um dos jogos mais aguardados edecisivos da primeira fase da Euro-2004. Os dois vizinhos colocam em campo rivalidade histórica, que transcende o futebol. O clássico da Península Ibérica desta vez vale vaga para as quartas-de-final do torneio continental, começa às 15h45 e terá transmissão ao vivo pela Record e SporTV. Os espanhóis têm 4 pontos e se garantem com empate. Os portugueses, com 3, só passam adiante se vencerem. Mas ambos podem se classificar, dependendo do que ocorrer no duelo entre Grécia e Rússia, no mesmo horário, em Faro. Os gregos, com 4 pontos, são favoritos e com empate confirmam pelo menos o segundo lugar. Só ficam fora, se perderem por boa diferença de gols e se Portugal ganhar de pouco. Os russos, com duas derrotas não têm mais chance alguma. A Espanha tem a seu favor tabu de não ser superada pelos adversários de hoje há 23 anos ? a última vez foi por 2 a 0, em amistoso disputado em 20 de junho de 1981, na cidade do Porto. Dali para frente, foram cinco empates consecutivos e a vitória por 3 a 0, em setembro de 2003, na inauguração do Estádio de Guimarães. Ao mesmo tempo, a ´Fúria Espanhola´ terá de superar uma tradição. Apenas uma vez em 11 edições da Eurocopa, o anfitrião não ultrapassou a primeira fase. Isso aconteceu com a Bélgica, quatro anos atrás, quando organizou a competição com a Holanda. Essas estatísticas não importam muito para o técnico Iñaki Saez e seus jogadores. O treinador recorre ao discurso otimista e garante que ficarão com a cara no chão aqueles que apostam em volta para casa antes do tempo. "Não é nenhuma novidade para nós decidirmos nosso futuro na última rodada", ponderou. A tática nada original é a de transferir a responsabilidade para o rival. Na avaliação espanhola, Portugal tem mais pressão, porque joga em casa, é o organizador do torneio e não pode fazer feio. "Além disso, eles é que precisam da vitória", frisou o zagueiro Juanito. "Temos apenas de impor nosso jogo", emendou o atacante Fernando Torres. "É guerra!" - Luiz Felipe Scolari encampou o espírito de rivalidade. O brasileiro comandou treinos secretos, na sexta-feira, e se negou a dar entrevista para a rádio Cadena Ser, da Espanha. "Desculpe-me, não falo agora com espanhóis", argumentou. "Isto é uma guerra, em que temos de matar ou morrer. Agora, sou português."