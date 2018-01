Português assume seleção sul-coreana O técnico português Humberto Coelho chegou nesta segunda-feira a Seul para assinar contrato e assumir o comando da seleção da Coréia do Sul. Ele irá substituir o holandês Guus Hiddink, que deixou o cargo após levar os sul-coreanos ao inédito quarto lugar na Copa do Mundo de 2002. Humberto Coelho foi técnico da seleção portuguesa entre 1997 e 2000, quando chegou à semifinal da Eurocopa da Bélgica/Holanda. Depois disso, ele também dirigiu o Marrocos. Como jogador, foi destaque do Benfica, conquistando oito títulos do Campeonato Português na década de 70.