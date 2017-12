Português: Benfica estréia com empate O Benfica apenas empatou sem gols com o Academia Coimbra, neste sábado, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Português. No outro jogo deste sábado, o Boavista também ficou no 0 a 0 com o Vitória de Setúbal. A rodada, que foi aberta na sexta-feira com a vitória do Sporting por 2 a 1 sobre o Belenenses, será completada com os seguintes jogos: Gil Vicente x Marítimo, Penafiel x Rio Ave, Paços Ferreira x Nacional, Porto x Amadora, Vitória Guimarães x Associação Naval e União Leiria x Braga.