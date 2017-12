Português Carlos Queiroz pede demissão e deixa a seleção iraniana

O técnico Carlos Queiroz deixou o comando da seleção do Irã neste domingo. O experiente profissional de 63 anos pediu demissão da federação nacional e alegou justamente falta de apoio da entidade para justificar sua decisão, anunciada através de suas redes sociais.

Queiroz já pediu demissão da seleção em outras oportunidades, mas voltou atrás e seguiu no cargo. O ex-treinador do Real Madrid e de Portugal, no entanto, garantiu que desta vez não há qualquer possibilidade de ser convencido a continuar no comando do Irã.

"A federação diz que não tem a autoridade para implementar o programa de preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 que foi acordado há cerca de um ano. Então, o que eu posso fazer?", questionou em entrevista à agência The Associated Press.

A insatisfação de Queiroz vem de uma batalha travada pelo técnico com os clubes locais. Recentemente, ele convocou os jogadores para um período de treinos visando as Eliminatórias para 2018, mas ouviu diversas críticas de equipes do país, principalmente o Persepolis, por estarem perdendo seus jogadores.

Em campo, no entanto, o trabalho de Queiroz vinha dando resultados. O treinador foi o responsável por levar o Irã para sua quarta Copa do Mundo em 2014, no Brasil, e deixa o país na liderança de seu grupo nas Eliminatórias para o Mundial da Rússia, em 2018.